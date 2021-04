Oroscopo Gemelli, domani 12 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 11 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 12 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Venere e la Luna vi accompagnano nella giornata di lunedì, cari amici dei Gemelli, cercando di mitigare gli effetti negativi dell’influsso di Nettuno. Grazie alla vostra prontezza di spirito, riuscirete ad evitare qualsiasi bastone che quest’ultimo proverà a mettervi tra le ruote, arrivando a fine giornata illesi e felici! Una buona sensazione di benessere sembra interessare tutti gli aspetti della vostra vita, dalla sfera affettiva, arrivando fino a quella lavorativa! Leggi ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 12? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Venere e la Luna vi accompagnano nella giornata di lunedì, cari amici dei, cercando di mitigare gli effetti negativi dell’influsso di Nettuno. Grazie alla vostra prontezza di spirito, riuscirete ad evitare qualsiasi bastone che quest’ultimo proverà a mettervi tra le ruote, arrivando a fine giornata illesi e felici! Una buona sensazione di benessere sembra interessare tutti gli aspetti della vostra vita, dalla sfera affettiva, arrivando fino a quella lavorativa! Leggi ...

