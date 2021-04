Oroscopo Cancro, domani 12 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 11 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 12 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro. Marte e Urano, da lontano, aiutano a tenere alto il vostro umore, allietandovi la giornata dopo un paio di fatiche nel corso dei giorni passati. Durante questo lunedì, cari amici del Cancro, sembra possibile che riusciate a recuperare e risaldare qualche rapporto perso negli anni. Potrebbe trattarsi di un parente lontano, oppure di un amico che non vedete da anni. Per i single, però potrebbe anche significare il ritorno di una vecchia fiamma, che non si è mai del tutto spenta. Leggi ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 12? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Marte e Urano, da lontano, aiutano a tenere alto il vostro umore, allietandovi la giornata dopo un paio di fatiche nel corso dei giorni passati. Durante questo lunedì, cari amici del, sembra possibile che riusciate a recuperare e risaldare qualche rapporto perso negli anni. Potrebbe trattarsi di un parente lontano, oppure di un amico che non vedete da anni. Per i single, però potrebbe anche significare il ritorno di una vecchia fiamma, che non si è mai del tutto spenta. Leggi ...

