Orlando: "Dobbiamo accelerare sui ristori alle imprese"

Il ministro Orlando a Radio24: "Le riaperture non si realizzano con le dichiarazioni".

ROMA – Intervenuto ai microfoni di Radio24, il ministro Orlando ha fatto il punto sull'emergenza in Italia. "Le riaperture – ha ricordato il dem, riportato da Il Fatto Quotidiano – non si realizzano con le dichiarazioni o le interviste, ma con le vaccinazioni. E fino a quando le somministrazioni non saranno a buon punto, noi Dobbiamo sostenere le imprese. I numeri ci dicono di riaprire con cautela per non ripetere quanto successo in sicurezza. Dobbiamo accelerare sui ristori e riaprire quando ci saranno le condizioni, altrimenti faremo un danno alle stesse imprese".

Il ministro Orlando sul Recovery Plan

