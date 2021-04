Operativo da lunedì il nuovo hub a Sant’Omobono Terme | “Fino a 1 500 vaccini al giorno”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 aprile 2021) Mancano giusto gli ultimi ritocchi. Poi, da12 aprile, asaràilcentro vaccinale, pensato in particolare per i cittadini dell’ambito Valle Imagna-Villa d’Almè: circa 52 mila abitanti. Composto da 8 linee, a pieno regime il centro del Palazzetto dello Sport in via Elia Frosio dovrebbe essere in grado di vaccinare dalle 1.200 alle 1.500 persone al. “Sperando di non avere disagi come nei giorni scorsi in altri centri – si augura Gianbattista Brioschi , presidente Assemblea dei sindaci del Distretto di Bergamov-: code e assembramenti per colpa di un sistema delle prenotazioni che sta ancora creando problemi ai cittadini. Per questo abbiamo espressamente richiesto a Poste Italiane di indirizzare i cittadini del nostro ambito all’hub di ...