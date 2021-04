Olesya Rostova | quello che emerge è sconcertante

Leggi su howtodofor

(Di domenica 11 aprile 2021) Chi è davvero, la ventenne russa andata in tv a cercare la sua vera madre biologica? Per giorni è stata al centro di un caso mediatico senza precedenti, sollevato dallo show russo "Let Them Talk". Dopo un'attesa straziante e ingiustificata, la tv russa ha rivelato che no,non è Denise Pipitone, non corrisponde nemmeno il loro gruppo sanguigno. All'orrendo circo mediatico si aggiunge la possibilità che la ventenne russa sia un'attrice e che abbia recitato un ruolo. Ne è certo il produttore del reality show russo, al qualeha partecipato come concorrente. Il produttore: "ha inventato tutto" "voleva solo diventare famosa", tuona Roman, conduttore e produttore di un web-reality russo al quale ha partecipato la ...