Oggi la Giornata del Mare: sull'app della Guardia Costiera nuova funzione "avvistamenti" (Di domenica 11 aprile 2021) Con la nuova funzionalità dell'app #PlasticFreeGC il cittadino avrà l’opportunità di segnalare la presenza di specie marine Leggi su rainews (Di domenica 11 aprile 2021) Con lafunzionalità dell'app #PlasticFreeGC il cittadino avrà l’opportunità di segnalare la presenza di specie marine

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono quasi 8.500 le persone in attesa di trapianto in Italia. Il settore è in difficoltà a causa della pandemia che… - Parpiglia : Oggi giornata di registrazioni e nuove cose ... - marcodimaio : L’ #11aprile è la Giornata Mondiale del #Parkinson. Investire nella ricerca, migliorare le cure, assistere i pazien… - alexvonbonay : RT @Cartabellotta: Oggi è la giornata mondiale dell'#omeopatia Per coerenza con il principio di diluizione infinitesimale dovrebbe durare… - rosablur : RT @Cartabellotta: Oggi è la giornata mondiale dell'#omeopatia Per coerenza con il principio di diluizione infinitesimale dovrebbe durare… -