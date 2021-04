Oggi 15 746 casi e 331 morti | tasso di positività al 6 | 2%

Advertising

fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - Corriere : Registrati altri 15.746 casi e 331 morti. Tasso di positività risale al 6,2%. Meno ricoveri, intensive +27 - Corriere : Registrati altri 15.746 casi e 331 morti. Tasso di positività risale al 6,2%. Meno rico... - monicabi5 : Covid Italia, bollettino oggi 11 aprile 2021: 15.746 casi e 331 morti, tasso di positività al 6,2% - ApMdp : Covid Italia, bollettino oggi 11 aprile 2021: 15.746 casi e 331 morti, tasso di positività al 6,2% -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi 746

Per il quinto giorno consecutivo diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari . In calo anche le terapie intensive ( - 3). I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 15.e i decessi 331. La percentuale di positivi, considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - , è al 6,2%il11 aprile 2021. Sono 15.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.567. Sono invece 331 le vittime in un ...Sono invece 2.740 gli altoatesini in quarantena. In Trentino dai 1.312 tamponi molecolari analizzati ieri (746 dall’Ospedale Santa Chiara e 566 dalla Fem) sono emersi 42 nuovi casi positivi, accanto ...Il governo potrebbe decidere la prossima settimana di anticipare alcune riaperture prima della fine di aprile, dopo aver valutato la situazione epidemiologica. Secondo diverse fonti di governo ...