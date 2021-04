Oasis | “Supersonic” il brano d’esordio della band

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 aprile 2021)è il singolo di debuttoinglese. Presente nel loro primo album, Definitely Maybe del 1994, la canzone è stata scritta da Noel Gallagher, fratello del secondo componente del gruppo nonché il fratello Liam. La canzone non ricevette subito un grande consenso, difatti si posizionò al trentunesimo postoOfficial Singles Chart. Nonostante questo rimane una delle canzoni più amate dai fan e dai cantanti stessi, tanto che Noel ha affermato che sia la sua preferita., il debuttoInfattiha acquisito il giusto consenso con il passare del tempo. Il 30 giugno 2006 ilha vinto il disco d’argento in Inghilterra, dopo ben 12 anni dalla ...