"Non riesco ad accettarlo". Elisa, dramma-Covid: due lutti strazianti, il racconto che spezza il cuore (Di domenica 11 aprile 2021) Il dramma del coronavirus colpisce Elisa, la celebre cantante, al secolo Elisa Toffoli. L'artista rivela infatti di aver perso due zii, morti entrambi per il Covid. Elisa, 43 anni, lo svela con un lungo e toccante post su Instagram. "È ancora quasi impossibile da accettare", premette. E ancora: Ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni", ricorda Elisa. Proprio Dani, insieme alla madre e a Felice, aggiunge, hanno "aperto una finestra sul palcoscenico, sull'arte, sull'immaginazione, sull'arte della trasformazione”. “È stata una fortuna immensa – prosegue Elisa – poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell'energia creativa e quel senso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Ildel coronavirus colpisce, la celebre cantante, al secoloToffoli. L'artista rivela infatti di aver perso due zii, morti entrambi per il, 43 anni, lo svela con un lungo e toccante post su Instagram. "È ancora quasi impossibile da accettare", premette. E ancora: Ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni", ricorda. Proprio Dani, insieme alla madre e a Felice, aggiunge, hanno "aperto una finestra sul palcoscenico, sull'arte, sull'immaginazione, sull'arte della trasformazione”. “È stata una fortuna immensa – prosegue– poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell'energia creativa e quel senso di ...

