'Non combatterete all'estero', così la Germania a corto di soldati vuole convincere i giovani ad arruolarsi

Dal 2012, anno in cui è stata abolita la leva obbligatoria, la Germania ha un problema non da poco con il suo esercito: mancano candidati per arruolarsi tra i suoi ranghi. Nel 2020, più di 20mila ...

