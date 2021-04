NASCAR 2021, Martinsville: piove, gara sospesa (Di domenica 11 aprile 2021) La festa del sabato sera di Martinsville, ottava prova della stagione 2021 della NASCAR, è rinviata a domenica. La Blu Emu 500 è iniziata ieri nella notte italiana, ma dopo 42 giri Giove Pluvio decide che ne ha abbastanza, cominciando a scaricare acqua sul mezzo miglio della Virginia. La NASCAR non è ancora pronta ad affrontare uno short track sul bagnato, per cui la decisione della direzione gara è di fermare tutto quanto. Si riprenderà quest’oggi, quando in Italia saranno le 22. Se volete vederla in diretta, sintonizzatevi su Si Motori, che da quest’anno trasmette tutte le gare della Cup e della XFinity Series. A proposito, anche la gara della serie cadetta è stata interrotta e posticipata, dopo che era già slittata venerdì sera. La NASCAR prova le gomme rain a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) La festa del sabato sera di, ottava prova della stagionedella, è rinviata a domenica. La Blu Emu 500 è iniziata ieri nella notte italiana, ma dopo 42 giri Giove Pluvio decide che ne ha abbastanza, cominciando a scaricare acqua sul mezzo miglio della Virginia. Lanon è ancora pronta ad affrontare uno short track sul bagnato, per cui la decisione della direzioneè di fermare tutto quanto. Si riprenderà quest’oggi, quando in Italia saranno le 22. Se volete vederla in diretta, sintonizzatevi su Si Motori, che da quest’anno trasmette tutte le gare della Cup e della XFinity Series. A proposito, anche ladella serie cadetta è stata interrotta e posticipata, dopo che era già slittata venerdì sera. Laprova le gomme rain a ...

