Napoli. Mobilitazione del Partito Comunista Campania contro il Governo Draghi

(Di domenica 11 aprile 2021) Ieri i Compagni e le Compagne del, così come in oltre 40 città italiane, hanno manifestato in occasione di una Giornata Nazionale dia favore della Sanità Pubblica, iniziativa promossa dal “Comitato 27 febbraioil” al quale iladerisce. Inla manifestazione si è svolta a, davanti all’Ospedale dei Pellegrini (Quartiere Montesanto), per distribuire volantini rivendicando la sanità pubblica come unica soluzione per risolvere la crisi sanitaria e la conseguente crisi economica. Nonostante limitazioni e zone rosse, i Comunisti sono scesi in piazza per puntare il ditouno dei peggiori ...

commenta Covid, ambulanti bloccano l'autostrada Caserta -- - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandiscidegli ambulanti campani che hanno deciso di bloccare il tratto di autostrada all'altezza di Marcianise (Caserta) dell'A1 Milano -...In tutta Italia, da Torino a Bari, gli esercenti sono inma ala protesta è stata davvero singolare. Gli imprenditori del settore moda sono esasperati per i divieti in zona ...Ieri i Compagni e le Compagne del Partito Comunista Campania, così come in oltre 40 città italiane, hanno manifestato in occasione di una Giornata Nazionale di Mobilitazione a favore ...Uno sciopero generale dell'intero comparto agricolo proclamato per il prossimo 30 aprile e che sarà confermato se non arriveranno dal governo risposte concrete per i lavoratori ...