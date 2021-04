Napoli | il sogno di ADL è Max Allegri | arriverebbe solo in caso di qualificazione in Champions League

(Di domenica 11 aprile 2021) Ilsi appresta a chiudere una stagione fondamentali per le sorti del club. Un eventualein, infatti, sarà fondamentale per programmare il futuro in modo sereno. Cosa certa, al momento, sembra essere l’addio di Rino Gattuso. L’attuale mister partenopeo, infatti, avrebbe già optato per l’addio al termine della stagione. Aurelio De L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sogno

... perchè l'allenatore lo abbiamo visto giocare con le maglie di Livorno,in Serie A. C'è il ... I tifosi oltre alla promozione in Serie B vorrebbero tornare in Serie A per rivivere così un. ...... ma non sarà per niente facile contro una Dea lanciata verso ildi una nuova partecipazione ... 30GIORNATA Ore 12.30 Inter Cagliari Ore 15.00 Juventus Genoa SampdoriaVerona Lazio Ore 18.00 ...Il Napoli si appresta a chiudere una stagione fondamentali per le sorti del club. Un eventuale qualificazione in Champions League, infatti, sarà fondamentale per programmare il futuro in modo sereno.Queste le sue parole al Corriere dello sport: “ Tra le tante zone che stiamo attraversando in questo periodo, tra la rossa, l’arancione, la gialla e la bianca, l’unica che ci regalerebbe emozioni è la ...