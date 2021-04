Napoli, il piano A per la panchina è Allegri! Juric in caso di Europa League (Di domenica 11 aprile 2021) Gennaro Gattuso non starà passando un momento proprio idilliaco in quel di Napoli. Il tecnico calabrese infatti sta allenando la sua squadra nel migliore dei modi, da gran professionista, pur sapendo di dover fare le valige e cambiare aria per la prossima stagione. Indipendentemente da come andrà la stagione infatti, le strade dell’allenatore ex Milan L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Gennaro Gattuso non starà passando un momento proprio idilliaco in quel di. Il tecnico calabrese infatti sta allenando la sua squadra nel migliore dei modi, da gran professionista, pur sapendo di dover fare le valige e cambiare aria per la prossima stagione. Indipendentemente da come andrà la stagione infatti, le strade dell’allenatore ex Milan L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Napoli piano Controlli dei carabinieri, droga nel furgone trovata dal cane "Gero" Particolare attenzione è stata rivolta nuovamente al "Piano Napoli" di villa Regina, dopo gli ultimi eventi criminosi che hanno determinato l'avvio di una serie di servizi di prevenzione e ...

Claudio Parlato un talento nostrano approdato al Sassuolo Classe 2005, nato a Vico Equense ma cresciuto a Piano di Sorrento, Claudio Parlato è un vero talento nel calcio, tanto da essere voluto fortemente ... Qual è la sua squadra del cuore? Il Napoli che sogna ...

GATTUSO, Sky conferma: "È lui la prima scelta viola" L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio - direttamente dagli studi di SkySport ha fatto il punto della situazione circa il futuro di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli ...

