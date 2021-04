Napoli, 12 persone sorprese a cenare al ristorante: scattano le sanzioni (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ben dodici persone sono state sorprese a cenare in un ristorante di Pozzuoli nonostante le norme anti covid. I carabinieri sono prontamente intervenuti sanzionando tutti i clienti e disponendo la chiusura dell’attività per 5 giorni. Controlli Covid, i Carabinieri hanno sanzionato complessivamente 20 cittadini. Tra questi 12 clienti di un ristorante a Pozzuoli in via Arco Felice vecchio. Il titolare stava consentendo la consumazione dei pasti in violazione delle norme anti-Covid. Procedono senza sosta in tutta la provincia i controlli straordinari dei Carabinieri disposti dal Comando Provinciale di Napoli. A Pozzuoli, i militari della locale compagnia hanno presidiato le arterie principali ed effettuato svariati controlli anche ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ben dodicisono statein undi Pozzuoli nonostante le norme anti covid. I carabinieri sono prontamente intervenuti sanzionando tutti i clienti e disponendo la chiusura dell’attività per 5 giorni. Controlli Covid, i Carabinieri hanno sanzionato complessivamente 20 cittadini. Tra questi 12 clienti di una Pozzuoli in via Arco Felice vecchio. Il titolare stava consentendo la consumazione dei pasti in violazione delle norme anti-Covid. Procedono senza sosta in tutta la provincia i controlli straordinari dei Carabinieri disposti dal Comando Provinciale di. A Pozzuoli, i militari della locale compagnia hanno presidiato le arterie principali ed effettuato svariati controlli anche ...

