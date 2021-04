Myanmar: oltre 80 manifestanti uccisi delle forze di polizia (Di domenica 11 aprile 2021) Il numero dei morti in seguito alle proteste contro il governo golpista del Myanmar aumentano in maniera preoccupante. Lo riporta l’associazione che monitora le vittime, l’Assistance Association for Political Prisoners, che giornalmente comunica ai media le vittime. Alle circa 600 persone morte registrate lo scorso 9 aprile, se ne aggiungono altre 82. E sono dovute, Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Il numero dei morti in seguito alle proteste contro il governo golpista delaumentano in maniera preoccupante. Lo riporta l’associazione che monitora le vittime, l’Assistance Association for Political Prisoners, che giornalmente comunica ai media le vittime. Alle circa 600 persone morte registrate lo scorso 9 aprile, se ne aggiungono altre 82. E sono dovute,

Repressione in Birmania, superati i 700 morti dall’inizio delle proteste Sono oltre 700 i morti provocati dalla repressione attualmente in atto in Birmania da parte della giunta militare. Solo nelle ultime ore 80 vittime.

