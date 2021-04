Myanmar: oltre 80 manifestanti uccisi dalle forze di polizia (Di domenica 11 aprile 2021) Il numero dei morti in seguito alle proteste contro il golpe del Myanmar aumentano in maniera preoccupante. Lo riporta l’associazione che monitora le vittime, l’Assistance Association for Political Prisoners, che giornalmente comunica ai media le vittime. Alle circa 600 persone morte, registrate lo scorso 9 aprile, se ne aggiungono altre 82. E sono dovute, come Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Il numero dei morti in seguito alle proteste contro il golpe delaumentano in maniera preoccupante. Lo riporta l’associazione che monitora le vittime, l’Assistance Association for Political Prisoners, che giornalmente comunica ai media le vittime. Alle circa 600 persone morte, registrate lo scorso 9 aprile, se ne aggiungono altre 82. E sono dovute, come

