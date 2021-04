Myanmar, oltre 700 vittime nelle manifestazioni contro la giunta militare (Di domenica 11 aprile 2021) Sono oltre 700 i morti provocati dalla repressione attualmente in atto in Birmania da parte della giunta militare. Solo nelle ultime ore 80 vittime. Repressione in Birmania, superati i 700 morti dall’inizio delle proteste su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) Sono700 i morti provocati dalla repressione attualmente in atto in Birmania da parte della. Soloultime ore 80. Repressione in Birmania, superati i 700 morti dall’inizio delle proteste su Notizie.it.

RaiNews : Almeno 82 persone hanno perso la vita in un blitz delle forze di sicurezza del #Myanmar contro i manifestanti a Bago - serracchiani : Oltre 600 le vittime dall’inizio del golpe in #Myanmar. Migliaia i feriti, 2847 le persone incarcerate. Ringrazio i… - pierofassino : In #Myanmar oltre 600 i morti, molti dei quali mentre manifestavano, tra questi anche bambini. Migliaia i feriti e… - LiveAvanti : Check out this article: Le forze di sicurezza del Myanmar con granate fucilate uccidono oltre 80 manifestanti -… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Almeno 82 persone hanno perso la vita in un blitz delle forze di sicurezza del #Myanmar contro i manifestanti a Bago https://t… -