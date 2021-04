Muore a 42 anni mentre aiuta il padre a potare delle piante

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 11 aprile 2021) È morto a soli 42, folgorato da una scarica elettrica, un uomo di Deruta. Stavando ilalcune. Dalle prime ricostruzioni, pare che l’attrezzo usato per la potatura sia venuto in contatto accidentalmente con i cavi dell’alta tensione, eilera nel cestello, la scarica elettrica si è propagata lungo le parti metalliche della struttura, arrivando al figlio, che manovrava da terra. Illeso il: per farlo scendere è stato necessario effettuare il distacco della linea elettrica. Sul posto, insieme a una squadra di vigili del fuoco chiamata per i soccorsi, sono giunti anche anche i medici del 118 e le forze dell’ordine, impegnate a stabilire la dinamica dell’incidente. I soccorritori hanno tentato ...