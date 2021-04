MOVIOLA – Fiorentina-Atalanta | Romero su Vlahovic | era rosso? E salterà la Juventus

(Di domenica 11 aprile 2021) C’è subito un episodio danel primo tempo di, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021.entra in maniera dura e ruvida nei confronti di Dusan, l’arbitro estrae il cartellino giallo ma la panchina viola esplode di rabbia ed entra in campo perché voleva ildiretto. L’intervento è ruvido ma, rivedendo le immagini, sembra giusto il provvedimento dell’arbitro: giallo e non. Giallo pesante perchéladomenica prossima in quanto era diffidato. SportFace.

