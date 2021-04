Motomondiale: Morbidelli, ‘sono state due gare difficili ma restiamo fiduciosi’ (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – “Sono state due gare difficili per il team, ma restiamo fiduciosi e vogliosi di affrontare la prossima gara”. Lo dice il pilota della Yamaha Petronas Franco Morbidelli in merito al negativo inizio di stagione, sia suo che del team, nei primi due Gp stagionali in Qatar. “Il fatto che le Yamaha ufficiali stanno andando forte è una cosa positiva perché ci può dare delle buone indicazioni -aggiunge Morbidelli ai microfoni di Sky Sport-. E’ ovvio che non piace a nessuno aver altri piloti davanti, soprattutto se hanno la tua stessa moto quindi bisognerà seguire la loro scia e lavorare bene per potergli dare fastidio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – “Sonodueper il team, mafiduciosi e vogliosi di affrontare la prossima gara”. Lo dice il pilota della Yamaha Petronas Francoin merito al negativo inizio di stagione, sia suo che del team, nei primi due Gp stagionali in Qatar. “Il fatto che le Yamaha ufficiali stanno andando forte è una cosa positiva perché ci può dare delle buone indicazioni -aggiungeai microfoni di Sky Sport-. E’ ovvio che non piace a nessuno aver altri piloti davanti, soprattutto se hanno la tua stessa moto quindi bisognerà seguire la loro scia e lavorare bene per potergli dare fastidio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Motomondiale: Morbidelli, 'ritorno Marquez ottimo per Motogp, sarà rivale in più'... - zazoomblog : Motomondiale: Morbidelli ritorno Marquez ottimo per Motogp sarà rivale in più - #Motomondiale: #Morbidelli… - corsedimoto : MOTOGP - Franco #Morbidelli a Portimao per scacciare i dubbi e trovare conferme dopo un difficile inizio di stagion… - corsedimoto : MOTOGP - Franco #Morbidelli autore di un inizio stagione #MotoGP 2021 deludente. A #Portimao serve un buon risultat… - motosprint : #MotoGP #DohaGP, disastro #Petronas: #Rossi-#Morbidelli, coppia che non va? -