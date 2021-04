Morte del principe Filippo, rivolta contro la Bbc: il più doloroso sfregio alla Regina Elisabetta (Di domenica 11 aprile 2021) Con la serie "The Crown", il Filippo di una finzione pur ben documentata era diventato un divo ben accetto negli schermi di tutto il mondo. Ora che però è morto davvero e la Bbc ha gli ha dedicato quasi l'intera programmazione di questi giorni ai cittadini non è piaciuto troppo. (LaP) Le forze armate hanno reso onore a Filippo con 41 salve di cannone. Sopra, il Royal Horse Artillery È notizia o no che una persona illustre sia morta due mesi prima di compiere 100 anni? Da una parte, la cosa dovrebbe essere vista come naturale. Dall'altra, può diventare un evento, proprio per il modo in cui la tenuta del personaggio poteva ormi farlo ritenere immortale. I quasi 100 anni di Filippo Duca di Edimburgo, da 73 anni sposato alla 95enne Regina Elisabetta II, hanno in qualche modo reso oggetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Con la serie "The Crown", ildi una finzione pur ben documentata era diventato un divo ben accetto negli schermi di tutto il mondo. Ora che però è morto davvero e la Bbc ha gli ha dedicato quasi l'intera programmazione di questi giorni ai cittadini non è piaciuto troppo. (LaP) Le forze armate hanno reso onore acon 41 salve di cannone. Sopra, il Royal Horse Artillery È notizia o no che una persona illustre sia morta due mesi prima di compiere 100 anni? Da una parte, la cosa dovrebbe essere vista come naturale. Dall'altra, può diventare un evento, proprio per il modo in cui la tenuta del personaggio poteva ormi farlo ritenere immortale. I quasi 100 anni diDuca di Edimburgo, da 73 anni sposato95enneII, hanno in qualche modo reso oggetto ...

Advertising

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte del Principe #Filippo di Edimburgo: - GassmanGassmann : La morte del Principe Filippo ,dispiace quanto la morte di chiunque altro. RIP ?? - HolySeePress : Telegramma del Santo Padre, a firma del Cardinale Segretario di Stato, per la morte di Sua Altezza Reale il Princip… - ncercwk : RT @louissishome: non ho paura della morte ma del fatto che lou possa togliere dalla bio '1/4 of One Direction :)' si - laddyladthings_ : RT @louissishome: non ho paura della morte ma del fatto che lou possa togliere dalla bio '1/4 of One Direction :)' si -