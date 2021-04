Montagne russe a Firenze: l'Atalanta batte 3 - 2 la Fiorentina e rimane al quarto posto (Di domenica 11 aprile 2021) Finisce 2 - 3 il posticipo delle 20.45 tra Fiorentina e Atalanta, ma è stata una serata tutt'altro che tranquilla. Atalanta che doveva rispondere alle vittorie di Milan e Juventus per rimanere in zona ... Leggi su globalist (Di domenica 11 aprile 2021) Finisce 2 - 3 il posticipo delle 20.45 tra, ma è stata una serata tutt'altro che tranquilla.che doveva rispondere alle vittorie di Milan e Juventus perre in zona ...

Advertising

PaoloPomella : @_CarlaQ_ Certo che rinasceremo e andremo a luna park insieme. Sulle montagne russe e ci divertiremo tantissimo. ?? - micosinaa : oggi veramente una montagna russa di sentimenti, 10 minuti fa stavo letteralmente avendo un mental breakdown e ades… - soloperle : Perché pagare per andare sulle montagne russe quando posso semplicemente fare la stradina fuori casa - happilyx18 : che montagne russe di emozioni - issimo : @ilciccio67 Credo che una juve seria non sarebbe come le montagne russe così decimo scudetto irreale, viviamo esclu… -