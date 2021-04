Monreale a caccia di 5 milioni dallo Stato | obiettivo Rigenerazione urbana

Leggi su monrealelive

(Di domenica 11 aprile 2021)partecipa al bando per raggiungere obiettivi di. Lo ha fatto sapere il sindaco diAlberto Arcidiacono dopo che Giuseppe Sciarabba, presidente dell’Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno, ne ha dato notizia. “Fino al 4 giugno i Comuni sopra ai 15 mila abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, possono chiedere contributi per investimenti in progetti di: un’opportunità, dati Istat sulla popolazione alla mano, perche può richiedere fino a 5di euro come prevede il decreto del ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’8 aprile 2021. La misura ha l’di ridurre i fenomeni di ...