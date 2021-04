(Di domenica 11 aprile 2021) Il docente che chiedepotrebbe lavorare in una scuola di completamento non richiesta. Quando potrà lavorare suinterna? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2021: quali conseguenze se chiedo anche cattedra orario esterna? - GazzettaDellaSc : Mobilità docenti 2021: chiarimenti sul calcolo del punteggio spettante - zazoomblog : Mobilità docenti 2021: come si calcola il punteggio di continuità. Quali anni di servizio si possono valutare? -… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021: come si calcola il punteggio di continuità. Quali anni di servizio si possono valutare? - zazoomblog : Mobilità docenti 2021: chiarimenti sul calcolo del punteggio spettante - #Mobilità #docenti #2021: #chiarimenti -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti

Zazoom Blog

Per laè possibile valutare il punteggio soltanto dopo aver maturato il triennio, mentre ...si valuta solo per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità cometitolari, ......si somma a quello degli anni di ruolo? " La valutazione del punteggio spettante per la...di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per idi ...