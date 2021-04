Advertising

StranoAlex : RT @RadioRadioWeb: 'Non un gol qualsiasi, non uno stacco qualsiasi. #Milinkovic ha sfruttato alla perfezione e intelligentemente un cross d… - laziopress : Hellas Verona-Lazio, Milinkovic nel post partita: “Crediamo ancora nella Champions. Futuro? Ho un lungo contratto…”… - laziopress : PAGELLE – Caicedo il gol e poi la beffa, Milinkovic dà una spallata alla gara. Male le fasce laterali… - sportli26181512 : Milinkovic: 'Alla Champions ci crediamo. Sul futuro...': Il Sergente autore del gol partita contro il Verona rilanc… - cjmimun : RT @pasqualinipatri: Hellas Verona-Lazio, Milinkovic nel post partita: “Crediamo ancora nella Champions. Futuro? Ho un lungo contratto…” ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Milinkovic Alla

Si decide nel recupero la sfida tra Verona e Lazio: al 92'- Savic realizza di testa il gol vittoria e regalasua squadra tre punti importantissimi per la corsa Champions. Senza i due allenatori, a guidare le squadre dalla panchina ci pensano ...VERONA - Sergej- Savic fa il Caicedo: gol nel finale e Verona battuto 1 - 0 . Al Bentegodi il Sergente è decisivo con un colpo di testa che fa rimanere la Lazio attaccata al treno Champions League. Il ...Verona-Lazio finisce 0-1 in extremis: decide il colpo di testa di Milinkovic-Savic. Primo tempo intenso, con occasioni che non tardano ad arrivare. La prima della partita è una soluzione volante di ...Vittoria fondamentale della Lazio sul Verona arrivata allo scadere grazie alla rete di Milinkovic. Il tecnico Farris, oggi in panchina in sostituzione di Inzaghi, ha analizzato la gara ai mcirofoni di ...