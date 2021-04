Milano: Comune, 'su Barbato false ricostruzioni, agiremo per vie legali' (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Lunga nota dell'amministrazione comunale di Milano sul caso delle dimissioni dell'ex comandante della polizia locale, Antonio Barbato, al centro di un servizio delle Iene che ha chiamato in causa il sindaco Giuseppe Sala. L'amministrazione "intende ristabilire la verità sui fatti che in questi giorni, sulla scia di trasmissioni televisive, radiofoniche e articoli di stampa, sono stati ricostruiti falsamente". In più, "procederà per vie legali nei confronti dei soggetti responsabili di aver diffuso notizie false e diffamanti sulla vicenda delle dimissioni di Antonio Barbato e della nomina dell'attuale Comandante della Polizia Locale". Il Comune parla di "pretestuosità e infondatezza della tesi prospettata" da Barbato stesso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. (Adnkronos) - Lunga nota dell'amministrazione comunale disul caso delle dimissioni dell'ex comandante della polizia locale, Antonio, al centro di un servizio delle Iene che ha chiamato in causa il sindaco Giuseppe Sala. L'amministrazione "intende ristabilire la verità sui fatti che in questi giorni, sulla scia di trasmissioni televisive, radiofoniche e articoli di stampa, sono stati ricostruiti falsamente". In più, "procederà per vienei confronti dei soggetti responsabili di aver diffuso notiziee diffamanti sulla vicenda delle dimissioni di Antonioe della nomina dell'attuale Comandante della Polizia Locale". Ilparla di "pretestuosità e infondatezza della tesi prospettata" dastesso, ...

