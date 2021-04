Milano: Comune, 'su Barbato false ricostruzioni, agiremo per vie legali' (7) (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - "A seguito della sentenza del Tribunale Penale di Milano del 29 novembre 2018 sopra richiamata, che ne stigmatizza la condotta del tutto inappropriata al ruolo di Comandante della Polizia locale, Barbato ha intrapreso la nota campagna diffamatoria contro l'Amministrazione comunale, che ha poi intensificato a seguito della notizia diffusa dalla stampa di un'indagine della Procura di Milano a suo carico per “frode nella campagna per la sicurezza” che egli avrebbe commesso in qualità di Vice Comandante della Polizia Locale". Con questa campagna Barbato "tenta evidentemente di precostruirsi una tesi difensiva da spendere nel procedimento penale suddetto e in altre vertenze in atto con Amat e con il Comune di Milano, che hanno intrapreso più procedimenti disciplinari tuttora ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - "A seguito della sentenza del Tribunale Penale didel 29 novembre 2018 sopra richiamata, che ne stigmatizza la condotta del tutto inappropriata al ruolo di Comandante della Polizia locale,ha intrapreso la nota campagna diffamatoria contro l'Amministrazione comunale, che ha poi intensificato a seguito della notizia diffusa dalla stampa di un'indagine della Procura dia suo carico per “frode nella campagna per la sicurezza” che egli avrebbe commesso in qualità di Vice Comandante della Polizia Locale". Con questa campagna"tenta evidentemente di precostruirsi una tesi difensiva da spendere nel procedimento penale suddetto e in altre vertenze in atto con Amat e con ildi, che hanno intrapreso più procedimenti disciplinari tuttora ...

