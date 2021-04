Milano: Comune, ‘su Barbato false ricostruzioni, agiremo per vie legali’ (5) (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – “Dopo le necessarie verifiche sull’esistenza di una posizione affine alle competenze di Barbato, il cui contratto non comportasse aggravio di spesa per l’Amministrazione comunale e con una durata pari a quello già sottoscritto in precedenza, Barbato viene ricollocato in Amat, partecipata del Comune operativa nella pianificazione e regolazione della mobilità, della sosta e del trasporto, che a sua volta riscontra la rispondenza del profilo di Barbato con le esigenze aziendali di supportare lo sviluppo del progetto ‘LEZ’ (denominato successivamente ‘Area B’). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – “Dopo le necessarie verifiche sull’esistenza di una posizione affine alle competenze di, il cui contratto non comportasse aggravio di spesa per l’Amministrazione comunale e con una durata pari a quello già sottoscritto in precedenza,viene ricollocato in Amat, partecipata deloperativa nella pianificazione e regolazione della mobilità, della sosta e del trasporto, che a sua volta riscontra la rispondenza del profilo dicon le esigenze aziendali di supportare lo sviluppo del progetto ‘LEZ’ (denominato successivamente ‘Area B’). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

