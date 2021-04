Milano: Comune, 'su Barbato false ricostruzioni, agiremo per vie legali' (2) (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - Secondo il Comune, è "infondata" la tesi di fondo sostenuta da Barbato, fatta propria da alcuni servizi giornalistici, secondo cui la nomina dell'attuale comandante sarebbe al centro di un ‘grave scambio di favori' tra il sindaco e la Procura della Repubblica di Milano. "È sufficiente osservare che la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per tutti i fatti connessi alla gestione dell'Expo nel gennaio 2016, oltre un anno e mezzo prima che scoppiasse il ‘caso Barbato' (luglio 2017), ma soprattutto ben prima che lo stesso Sala diventasse Sindaco di Milano (giugno 2016). Diversamente, la Procura Generale di Milano – soggetto inquirente diverso dalla Procura – aveva iscritto Sala nel registro degli indagati a fine 2016, in relazione all'episodio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - Secondo il, è "infondata" la tesi di fondo sostenuta da, fatta propria da alcuni servizi giornalistici, secondo cui la nomina dell'attuale comandante sarebbe al centro di un ‘grave scambio di favori' tra il sindaco e la Procura della Repubblica di. "È sufficiente osservare che la Procura diha chiesto l'archiviazione per tutti i fatti connessi alla gestione dell'Expo nel gennaio 2016, oltre un anno e mezzo prima che scoppiasse il ‘caso' (luglio 2017), ma soprattutto ben prima che lo stesso Sala diventasse Sindaco di(giugno 2016). Diversamente, la Procura Generale di– soggetto inquirente diverso dalla Procura – aveva iscritto Sala nel registro degli indagati a fine 2016, in relazione all'episodio di ...

Advertising

VoltItalia : #RassegnaStampaVolt @VoltMilano è entrato in coalizione a sostegno di @BeppeSala. 'Tutti si dicono europeisti —… - Agenzia_Ansa : Sono stati arrestati il sindaco e la dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Opera (Milano), oltre a tre impre… - max_ronchi : BEPPE 'SOVIET' SALA - IL SINDACO DI MILANO IMBAVAGLIA TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE SUI SOCIAL... - aspettaaspetta : RT @simonel78648503: Vi vorrei informare che la @SardoneSilvia e attivissima sul Comune di #Milano Per combattere lo scempio delle moschee… - giornalecomuni : RT @giornalecomuni: #Superbonus, 110 milioni per le case popolari del Comune di #Milano -