Milano: caso Barbato, opposizioni chiedono a Sala di riferire in consiglio (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Le opposizioni in consiglio comunale chiedono al sindaco di Milano, Giuseppe Sala di riferire in consiglio sul caso Barbato, l’ex comandante dei vigili di Milano. ‘Il caso dell’avvicendamento del Comandante della polizia locale Barbato, i quattro suicidi di vigili avvenuti in due anni, le vicende di appropriazione indebita con riferimento alle multe e le vicende legate anche alla droga sono questioni sulle quali si deve fare chiarezza al più presto in consiglio comunale. Da marzo chiedo la convocazione di una Commissione d’inchiesta o di una Commissione sicurezza”, sottolinea il consigliere comunale di Fdi, Riccardo De ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. (Adnkronos) – Leincomunaleal sindaco di, Giuseppediinsul, l’ex comandante dei vigili di. ‘Ildell’avvicendamento del Comandante della polizia locale, i quattro suicidi di vigili avvenuti in due anni, le vicende di appropriazione indebita con riferimento alle multe e le vicende legate anche alla droga sono questioni sulle quali si deve fare chiarezza al più presto incomunale. Da marzo chiedo la convocazione di una Commissione d’inchiesta o di una Commissione sicurezza”, sottolinea il consigliere comunale di Fdi, Riccardo De ...

Advertising

repubblica : Caso von der Leyen-Erdogan, consiglieri Pd a Milano con le sedie davanti al consolato turco - AlessiofFratini : @effesronfleek Nono è di Milano! Poi secondo me non e tanto caso umano ?? - ilmilanesenews : Qual è il numero per contattare la Guardia Medica a Milan: ecco il numero da contattare in caso di necessità e urge… - zazoomblog : Milano: caso Barbato opposizioni chiedono a Sala di riferire in consiglio - #Milano: #Barbato #opposizioni - MiTomorrow : «Per avere un quadro chiaro e privo di omissioni la vicenda sarà ripercorsa nel dettaglio» ?? #comune #vigili… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano caso Happy Casa: nessun nuovo caso di Covid, contro Milano si gioca BRINDISI - Si disputerà regolarmente l'attesissimo big match contro la capolista Olimpia Milano in programma stasera (palla a due alle ore 20.45) al PalaPentassuglia. L'Happy Casa Brindisi fa sapere che 'a seguito degli ulteriori test effettuati in mattinata non sono emersi ulteriori casi ...

Primaluna. Norda Sì del giudice al concordato - Cronaca, italia ... oltre a Norda, fanno parte anche Sangemini, Gaudianello, Grazia, Fabia, Aura, Amerino, Leggera e Toka " è stato accolto dunque dal Tribunale di Milano, che dopo gli approfondimenti del caso (a ...

Milano: caso Barbato, opposizioni chiedono a Sala di riferire in consiglio - Sardiniapost.it SardiniaPost Il Milan su Mirante e spunta una curiosità E spunta una curiosità: in caso di permanenza di Donnarumma, insieme al fratello Antonio, e dell’approdo dell’attuale portiere giallorosso a Milano, i rossoneri avrebbero tutti e tre i portieri nativi ...

Olimpia Milano: Efes battuto. Blindato il quarto posto, ora c'è il Bayern Milano- Una bella vittoria contro l'Efes Istanbul 98-75 è la ... Grande importanza poi ci ha dato anche la vittoria in casa con il Real Madrid, con quella rimonta abbiamo capito che eravamo sulla ...

BRINDISI - Si disputerà regolarmente l'attesissimo big match contro la capolista Olimpiain programma stasera (palla a due alle ore 20.45) al PalaPentassuglia. L'Happy Casa Brindisi fa sapere che 'a seguito degli ulteriori test effettuati in mattinata non sono emersi ulteriori casi ...... oltre a Norda, fanno parte anche Sangemini, Gaudianello, Grazia, Fabia, Aura, Amerino, Leggera e Toka " è stato accolto dunque dal Tribunale di, che dopo gli approfondimenti del(a ...E spunta una curiosità: in caso di permanenza di Donnarumma, insieme al fratello Antonio, e dell’approdo dell’attuale portiere giallorosso a Milano, i rossoneri avrebbero tutti e tre i portieri nativi ...Milano- Una bella vittoria contro l'Efes Istanbul 98-75 è la ... Grande importanza poi ci ha dato anche la vittoria in casa con il Real Madrid, con quella rimonta abbiamo capito che eravamo sulla ...