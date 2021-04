Milan, rinnovo Ibrahimovic: ecco quali saranno i bonus (Di domenica 11 aprile 2021) Ibra dovrebbe apporre la sua firma sul rinnovo annuale la prossima settimana: i sette milioni d’ingaggio dipenderanno molto dai bonus Tutto fatto tra Ibra e il Milan. Come affermato anche ieri da Paolo Maldini nel pre-partita di Parma-Milan, l’accordo tra i rossoneri e il centravanti svedese è blindato e manca solo la firma che arriverà in settimana. CONTRATTO A RENDIMENTO – I 7 milioni che Ibrahimovic percepirà, come riporta il Corriere dello Sport, dipenderanno in gran parte dal suo rendimento. La base fissa sarà infatti intorno ai 4.5 milioni di euro: starà a Zlatan tramite presenze, assist e goal raggiungere la cifra che lo svedese crede di meritare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Ibra dovrebbe apporre la sua firma sulannuale la prossima settimana: i sette milioni d’ingaggio dipenderanno molto daiTutto fatto tra Ibra e il. Come affermato anche ieri da Paolo Maldini nel pre-partita di Parma-, l’accordo tra i rossoneri e il centravanti svedese è blindato e manca solo la firma che arriverà in settimana. CONTRATTO A RENDIMENTO – I 7 milioni chepercepirà, come riporta il Corriere dello Sport, dipenderanno in gran parte dal suo rendimento. La base fissa sarà infatti intorno ai 4.5 milioni di euro: starà a Zlatan tramite presenze, assist e goal raggiungere la cifra che lo svedese crede di meritare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

