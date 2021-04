Milan, Kessie: adesso testa alla Champions, poi si penserà al rinnovo (Di domenica 11 aprile 2021) Il contratto di Franck Kessie andrà in scadenza a giugno 2022. Il Milan penserà prima alla Champions, poi al rinnovo dell'ivoriano Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 aprile 2021) Il contratto di Franckandrà in scadenza a giugno 2022. Ilprima, poi aldell'ivoriano

Advertising

OptaPaolo : 10 - Franck #Kessié è il primo centrocampista del #Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione dopo le pr… - AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - SkySport : PARMA-MILAN 1-3 Risultato finale ? ? #Rebic (8') ? #Kessié (43') ? #Gagliolo (66') ? #Leao (90+4') ??… - Zanna1996 : RT @OptaPaolo: 10 - Franck #Kessié è il primo centrocampista del #Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione dopo le prime 30 pa… - PianetaMilan : Il rinnovo di #Kessie è una priorità ???? Discorsi però rimandati a fine stagione ? -