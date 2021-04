Milan: Kessie, 10 gol alla 30^ giornata. Raggiunto Kakà / Serie A News (Di domenica 11 aprile 2021) Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha Raggiunto il traguardo dei 10 gol in Serie A. Nessuno come lui dalla stagione 2008/2009 Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 aprile 2021) Franck, centrocampista del, hail traguardo dei 10 gol inA. Nessuno come lui dstagione 2008/2009

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessie Niente Ibra? Il Milan trova altri gol: 10 marcatori diversi nelle ultime 6 partite La ruota Milan gira ancora ed è più veloce che mai, chi esce… segna. Altri tre a Parma: Rebic, Kessie e Leao. Dopo Hauge, Calhanoglu, Ibrahimovic, Diaz, Krunic, Dalot e Kjaer. Dieci marcatori diversi ...

Ibrahimovic espulso da Maresca per un equivoco? Il giallo della frase sbagliata ... cosa ha detto Ibrahimovic a Maresca per meritare il cartellino rosso diretto? Possibile che abbia insultato il direttore di gara nonostante avesse fischiato una punizione in favore del Milan? E ...

Milan: Kessie, 10 gol alla 30^ giornata. Raggiunto Kakà / Serie A News Pianeta Milan KESSIE MVP DI PARMA-MILAN Per i tifosi rossoneri è stato Franck Kessie il migliore in campo di Parma-Milan, sfida terminata 3-1 e valsa ai ragazzi di Pioli altri tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League. Per il ...

Rebic, Kessie e Leao, il Milan vince 3-1 a Parma Il Milan risolve la pratica nella prima frazione di gioco con ... Bennacer e il solito Ibrahimovic e viene rifinita da Theo Hernandez per l’inserimento con tiro vincente di Kessie. Nella ripresa, ...

