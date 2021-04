Milan, Ibrahimovic espulso a Parma: cosa rischia lo svedese? Il club prepara il ricorso (Di domenica 11 aprile 2021) La squalifica di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere più lunga del previsto.La sfida andata in scena ieri tra Parma e Milan ha visto i rossoneri uscire vittoriosi dal rettangolo verde dello Stadio Tardini. Un successo fondamentale per la compagine di Stefano Pioli, che con l'1-3 rifilato ai ducali compie un altro passo in avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League.VIDEO Milan, l’espulsione di Ibrahimovic e le parole di Donnarumma all’arbitro: “Sempre protagonisti…”Nonostante i tre punti conquistati, però, fa notizia l'espulsione di Ibrahimovic che a circa mezz’ora dal termine dell'incontro ha lasciato il Milan in dieci uomini. Il gigante svedese sarebbe stato sanzionato dall'arbitro Maresca per avergli mancato di rispetto verbalmente ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) La squalifica di Zlatanpotrebbe essere più lunga del previsto.La sfida andata in scena ieri traha visto i rossoneri uscire vittoriosi dal rettangolo verde dello Stadio Tardini. Un successo fondamentale per la compagine di Stefano Pioli, che con l'1-3 rifilato ai ducali compie un altro passo in avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League.VIDEO, l’espulsione die le parole di Donnarumma all’arbitro: “Sempre protagonisti…”Nonostante i tre punti conquistati, però, fa notizia l'espulsione diche a circa mezz’ora dal termine dell'incontro ha lasciato ilin dieci uomini. Il gigantesarebbe stato sanzionato dall'arbitro Maresca per avergli mancato di rispetto verbalmente ...

