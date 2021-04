Milan da trasferta: nessuno come i rossoneri in Europa (Di domenica 11 aprile 2021) Il Milan coglie l’ennesima vittoria in trasferta e la media punti di Pioli in trasferta decolla: nessuno come i rossoneri in Europa Il Milan vola in trasferta: ennesima vittoria per i rossoneri lontano da San Siro, 1-3 contro il Parma, e secondo posto messo al riparo dalla Juve impeganata oggi con il Genoa. come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan ha la media più alta di tutte le squadre nei top 5 campionati europei: 2,66 punti a partita, davanti al City (2,4o). La seconda italiana è l’Inter a 2,26. I DETTAGLI SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Ilcoglie l’ennesima vittoria ine la media punti di Pioli indecolla:inIlvola in: ennesima vittoria per ilontano da San Siro, 1-3 contro il Parma, e secondo posto messo al riparo dalla Juve impeganata oggi con il Genoa.riporta La Gazzetta dello Sport, ilha la media più alta di tutte le squadre nei top 5 campionati europei: 2,66 punti a partita, davanti al City (2,4o). La seconda italiana è l’Inter a 2,26. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - SkySport : Classifica dei punti in trasferta in campionato, il Milan è primo in Europa - capuanogio : Il #Milan prima domina, poi paga il rosso a #Ibrahimovic e riapre una partita chiusa. Successo pesantissimo in chia… - infoitsport : Il Milan in trasferta è da scudetto. Kessie in doppia cifra - Sportmediaset - notizie_milan : Milan, Tuttosport: “Gioia e polemica. Rossoneri super in trasferta” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan trasferta Roma e Lazio, Napoli e Atalanta: la corsa Champions continua La trasferta di Genova diventa così fondamentale, altrimenti le chance di Champions diminuirebbero ... Di fronte però ci sarà una Sampdoria in ottima salute, come si è visto a San Siro contro il Milan, ...

Calcio, Genoa in casa della Juventus oggi alle 15 Genoa pronto alla trasferta di Torino in casa della Juventus, una partita sulla carta impossibile per i rossoblu di ... per avvicinarsi al secondo posto occupato dal Milan. Rossoblu in serie utile da ...

Il Milan "on the road" non ha eguali in Europa: primo per vittorie e media punti La Gazzetta dello Sport Milan super in trasferta | Successo a Parma, ma è giallo Ibra Vittoria sofferta anche in dieci uomini per il Milan, che ritrova il sorriso e si tiene stretto il secondo posto in classifica di Serie A.

Roma e Lazio, Napoli e Atalanta: la corsa Champions continua La trasferta di Genova diventa così fondamentale, altrimenti le chance di Champions diminuirebbero drasticamente. Di fronte però ci sarà una Sampdoria in ottima salute, come si è visto a San Siro ...

Ladi Genova diventa così fondamentale, altrimenti le chance di Champions diminuirebbero ... Di fronte però ci sarà una Sampdoria in ottima salute, come si è visto a San Siro contro il, ...Genoa pronto alladi Torino in casa della Juventus, una partita sulla carta impossibile per i rossoblu di ... per avvicinarsi al secondo posto occupato dal. Rossoblu in serie utile da ...Vittoria sofferta anche in dieci uomini per il Milan, che ritrova il sorriso e si tiene stretto il secondo posto in classifica di Serie A.La trasferta di Genova diventa così fondamentale, altrimenti le chance di Champions diminuirebbero drasticamente. Di fronte però ci sarà una Sampdoria in ottima salute, come si è visto a San Siro ...