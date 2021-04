(Di domenica 11 aprile 2021) Sinisaal triplice fischio non è soddisfatto della partita con la Roma. "Per tutto quello che la squadra ha fatto e creato non può andare all'intervallo sull'1 - 0. Io non posso dire nulla ...

Advertising

giornaleradiofm : Mihajlovic 'ci manca sempre qualcosa, mi rode': (ANSA) - ROMA, 11 APR - Sinisa Mihajlovic al triplice fischio non è… - 1000Cuori : ?? Mihajlovic: “Ci manca sempre qualcosa, mi rode perdere così” ?? - lostoronzo : Mihajlovic che a ogni occasione dice 'ho rifiutato la Roma'. Nse famo manca gnente me raccomando. #RomaBologna - Dalla_SerieA : Bologna competitivo? A Mihajlovic serve una prima punta - - sportli26181512 : Bologna competitivo? A #Mihajlovic serve una prima punta: #Mihajlovic lo ha ripetuto anche dopo l'Inter: 'Ci manca… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic manca

Sinisaal triplice fischio non è soddisfatto della partita con la Roma. "Per tutto quello che la ... Io non posso dire nulla ai miei ragazzi, ma cisempre qualcosa" ha spiegato a Sky ...Le parole di Sinisain conferenza ...Sinisa Mihajlovic ha commentato così il match contro la Roma ... Non posso dire nulla ai nostri ragazzi ma ci manca sempre il gol, è sempre la stessa storia quando giochiamo contro le squadre forti.Vittoria di misura della squadra di Paulo Fonseca che torna, con il minimo sforzo, a festeggiare i tre punti in campionato contro un Bologna ben organizzato.