"Mi vaccino, non con AstraZeneca". Le parole della Dalla Chiesa scatenano il caos, gelo su Rai 1: come è possibile? (Di domenica 11 aprile 2021) Siamo a Domenica In, la trasmissione di Mara Venier in onda su Rai 1, la puntata è quella di oggi, domenica 11 aprile. E come sempre il primo segmento della trasmissione è dedicato all'emergenza coronavirus, con un focus sui vaccini. Tra gli ospiti, Rita Dalla Chiesa, Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti e Alessandro Sallusti. Ma sono le parole della Dalla Chiesa, presente in studio, a sollevare un polverone. Infatti, la conduttrice ha detto chiaro e tondo: "Farò il vaccino contro il coronavirus, ma vista tutta la confusione che c'è stata fino ad ora, non mi fido di AstraZeneca". Insomma, un secco "no" ad AstraZeneca. La Dalla Chiesa si è detta insicura e spiazzata ...

heather_parisi : Gennaio: 'I vaccini sono sicuri al 100%' Febbraio: 'Non è dimostrata correlazione' Marzo: 'I benefici sono superior… - RobertoBurioni : Questa è l’incidenza di casi negli stessi tre paesi. Individuare quello che vaccina con il vaccino cinese, per i qu… - ivanscalfarotto : Sono nato negli anni ‘60 e sono gay: da bambino, la mia generazione ha conosciuto la poliomielite, la comunità LGBT… - barisonmassi : #Astrazeneca : in mancanza di chiarezza si alimenta incertezza e #paura. Non si scherza con la #salute delle perso… - bwaysfray : sta cosa del tampone e vaccino per andare al cinema non la capirò mai. @ 80enni have fun watching the black widow movie -