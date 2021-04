"Mi hanno vaccinato, ecco con quale siero": lo strano caso di Al Bano Carrisi (Di domenica 11 aprile 2021) Ancora una volta, Al Bano Carrisi torna a parlare di vaccino. Qualche giorno fa il leone di Cellino aveva insistito su Sputnik V, il vaccino russo sul quale l'Europa sembra non volersi sbrigare. Ora, invece, il cantante parla della sua esperienza personale, insomma della sua immunizzazione. Al Bano, infatti, ha ricevuto il siero: "Mi sono vaccinato il 29 marzo con Pfizer perché le indicazioni mediche per me hanno previsto questa scelta", ha spiegato l'artista. Il riferimento è al fatto che il governo e il Cts hanno raccomandato il vaccino AstraZeneca solo agli over-60, dunque tecnicamente anche ad Al Bano. Ma per evitare ogni tipo di polemica, Carrisi, in un'intervista al settimanale Voi, ha voluto mettere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Ancora una volta, Altorna a parlare di vaccino. Qualche giorno fa il leone di Cellino aveva insistito su Sputnik V, il vaccino russo sull'Europa sembra non volersi sbrigare. Ora, invece, il cantante parla della sua esperienza personale, insomma della sua immunizzazione. Al, infatti, ha ricevuto il: "Mi sonoil 29 marzo con Pfizer perché le indicazioni mediche per meprevisto questa scelta", ha spiegato l'artista. Il riferimento è al fatto che il governo e il Ctsraccomandato il vaccino AstraZeneca solo agli over-60, dunque tecnicamente anche ad Al. Ma per evitare ogni tipo di polemica,, in un'intervista al settimanale Voi, ha voluto mettere ...

