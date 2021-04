Meteo oggi domenica 11 aprile: piogge e temporali al Nord (Di domenica 11 aprile 2021) Meteo oggi domenica 11 aprile: la giornata odierna sarà caratterizzata da piogge e temporali al Nord, le previsioni del tempo Per la giornata di oggi domenica 11 aprile il bollettino Meteo prevede del maltempo in particolar modo sul Nord dell’Italia. A causa di una perturbazione piogge e temporali dovrebbero interessare il Settentrione, ma anche la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 11 aprile 2021)11: la giornata odierna sarà caratterizzata daal, le previsioni del tempo Per la giornata di11il bollettinoprevede del maltempo in particolar modo suldell’Italia. A causa di una perturbazionedovrebbero interessare il Settentrione, ma anche la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Meteo oggi Maltempo in Liguria - Allerta Gialla per piogge intense terminata alle 8 E' terminata alla 8 di questa mattina l'allerta gialla per piogge diffuse diramata dalla Protezione Civile regionale su previsioni meteo Arpal. Ecco i fenomeni previsti per le prossime ore dall'Avviso meteorologico: Domenica 11 aprile , nelle prime ore, precipitazioni diffuse e moderate, anche a carattere di rovescio di forte ...

Meteo Liguria - Nuvole e pioggia sino a martedì ...per la giornata di oggi e di domani e porterà piogge anche intense su gran parte della Liguria. Un primo leggero miglioramento dovrebbe avvenire a partire da martedì. Queste le previsioni meteo di ...

Meteo ROVIGO: oggi e domani pioggia, Martedì 13 pioggia debole

Come possiamo sfruttare la nostra vulnerabilità per fare la scelta giusta Le nostre scelte sono invariabilmente influenzate da fattori che non dovrebbero avere nessuna importanza e, allo stesso tempo, trascurano, invece, elementi di cui dovremmo avere la massima ...

