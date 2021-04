METEO Italia. Ondata di maltempo, forti piogge e neve. Nuovo calo termico (Di domenica 11 aprile 2021) METEO SINO AL 17 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo è entrato nel vivo su parte dell’Italia, a causa di un’intensa perturbazione atlantica collegata alla discesa di un impulso di aria fredda sull’Europa occidentale. Correnti sostenute meridionali accompagnano il transito del fronte sull’Italia, con le precipitazioni che vanno a colpire principalmente le regioni settentrionali e parte del Centro Italia. L’evoluzione del maltempo sarà molto lenta, a causa dell’anticiclone di blocco d’origine subtropicale. L’aria fredda tenderà a penetrare ad inizio settimana dalla Valle del Rodano con associato un nucleo ciclonico che si scaverà sul Mar Ligure. Avremo pertanto piogge e temporali a tratti persistenti, con un calo termico più ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 11 aprile 2021)SINO AL 17 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Ilè entrato nel vivo su parte dell’, a causa di un’intensa perturbazione atlantica collegata alla discesa di un impulso di aria fredda sull’Europa occidentale. Correnti sostenute meridionali accompagnano il transito del fronte sull’, con le precipitazioni che vanno a colpire principalmente le regioni settentrionali e parte del Centro. L’evoluzione delsarà molto lenta, a causa dell’anticiclone di blocco d’origine subtropicale. L’aria fredda tenderà a penetrare ad inizio settimana dalla Valle del Rodano con associato un nucleo ciclonico che si scaverà sul Mar Ligure. Avremo pertantoe temporali a tratti persistenti, con unpiù ...

