Meteo Italia al 24 aprile: piogge, temporali, anche neve (Di domenica 11 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Andiamo ad analizzare insieme le condizioni Meteo climatiche attese nel medio e lungo periodo. I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, continuano a evidenziare freddo e instabilità per un periodo sorprendentemente lungo. Effetti più o meno diretti sulle nostre regioni verranno valutati in corso d’opera, molto dipenderà dal posizionamento del blocco anticiclonico e dalla inusuale vivacità artica. Elementi che andranno valutati con molta attenzione, in questo momento è davvero difficile stilare un trend previsionale aderente alla realtà, diciamo che la presenza di un’Alta Pressione ad alte latitudini non depone certamente a favore del caldo. Sicuramente avremo un periodo segnato da variabilità piuttosto imponente, ove per variabilità intendiamo un’alternanza tra sprazzi di bel tempo e ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 11 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Andiamo ad analizzare insieme le condizioniclimatiche attese nel medio e lungo periodo. I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, continuano a evidenziare freddo e instabilità per un periodo sorprendentemente lungo. Effetti più o meno diretti sulle nostre regioni verranno valutati in corso d’opera, molto dipenderà dal posizionamento del blocco anticiclonico e dalla inusuale vivacità artica. Elementi che andranno valutati con molta attenzione, in questo momento è davvero difficile stilare un trend previsionale aderente alla realtà, diciamo che la presenza di un’Alta Pressione ad alte latitudini non depone certamente a favore del caldo. Sicuramente avremo un periodo segnato da variabilità piuttosto imponente, ove per variabilità intendiamo un’alternanza tra sprazzi di bel tempo e ...

Advertising

meteogiornaleit : Ecco la FORTE perturbazione verso l'Italia. MALTEMPO su gran parte del Paese con calo della TEMPERATURA ad iniziare… - alerex28 : Oggi il meteo porta un cielo nuvoloso ma lievemente soleggiato in zona costiera. 75% di pioggia in zona nord e prec… - fordeborah5 : RT @meteoredit: #11aprile Le previsioni #meteo per i prossimi giorni, su Meteored Italia. ?? Qui: - fastricciardo : ma in Italia il meteo, soprattutto al nord, cambia dall’oggi al domani. a Pasqua doveva venire giù il mondo poi c’e… - iconaclima : Molte piogge in atto in queste ore al Nord, ma da stasera si profila un peggioramento del tempo ancora più intenso:… -