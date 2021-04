(Di domenica 11 aprile 2021) L’ipotesi di vietare l’utilizzo deialfa infuriare Giorgia. «Il Cts ha deciso di stupire gli italiani con gli effetti speciali. Dopo un anno di confusione e incertezze, tra verbali occultati e prese di posizione senza alcuna rilevanza scientifica, sembra aver trovato la causa di tutti i mali». Ovvero, «il denaro contante che viene speso nei ristoranti. Noto covo di pericolosissimi “evasori a prescindere”». Che, osserva, «gli ultimi governi hanno deciso di mazzolare in pubblica piazza come si faceva con i briganti tanti anni fa». Nel post scrive ancora: «: a guadagnarci sono solo le banche».: «Deriva ideologica» La leader di Fratelli d’Italia nel post pubblicato sui social puntualizza: «Io davvero rimango basita da tanta approssimazione e da questa deriva ...

Advertising

direzioneprc : Minniti (gov Gentiloni) era beniamino di Scalfari e Veltroni. La guerra alle ong la cominciò lui tra gli applausi d… - SecolodItalia1 : Meloni contro il Cts: «Proibire i contanti al ristorante per diminuire i contagi? Altra follia»… - Simo07827689 : RT @dukana2: Il #CessoDestra??#FratelliDiNdrangheta #Meloni #ForzaMafia #Berlusconi #Lega #Salvini #49milioni #ItaliaViva di #bombe e #Azio… - Elenaforever13 : Legge Zan, contro Giorgia Meloni anche un video fake che la fa sembrare omofoba #nazistrati - IoTempesta : @matteosalvinimi la divisa delle forze dell'ordine le rispetto? e non scappo invece mi turba sentire lei che fargli… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni contro

...16 di Eugenio). Dopo aver superato facilmente l'asticella a 2,05 ha chiesto subito questa ...260 Michele Mura (Cus Sassari) ha regolato Stefano Arba (Ichnos SS) con 12,5110,43. Da ...... Giorgia, partito con cui il governatore Marsilio è stato eletto in Abruzzo. I magistrati ... Leggi anche POLITICA Bruno VespaMarsilio sulle vaccinazioni ai magistrati EMERGENZA ...La Lega è in caduta libera, il Partito Democratico rincomincia a crescere e il Movimento 5 Stelle lotta contro Fratelli d ... il partito di Giorgia Meloni anche questa settimana rimane stabile ...Non serve indignarsi per se Giorgia Meloni ride del DDL Zan, basta capire da dove arriva il contenuto Chiariamolo immediatamente: il video di Giorgia Meloni che ride alla frase di Maurizio Costanzo «è ...