Melania Trump, il motivo per cui sarebbe sempre rimasta al fianco del marito (Di domenica 11 aprile 2021) In tutti gli anni trascorsi alla Casa Bianca Melania Trump è stata una figura discreta ma d’impatto. L’ex first lady ha mostrato più volte una forte personalità andando talvolta anche contro il marito, ma sempre in modo silenzioso ed elegante. Ma ciò che si sono sempre chiesti tutti è perché sia rimasta al fianco di Donald Trump anche nei momenti più difficili. L’esperta Mary Jordan, autrice della biografia The Art of Her Deal: The untold story of Melania Trump, ha rivelato in un’intervista a People quale sarebbe stato il fine della sua perseveranza in un matrimonio che appariva “finito” agli occhi del mondo. Melania Trump, il motivo per cui è ... Leggi su velvetmag (Di domenica 11 aprile 2021) In tutti gli anni trascorsi alla Casa Biancaè stata una figura discreta ma d’impatto. L’ex first lady ha mostrato più volte una forte personalità andando talvolta anche contro il, main modo silenzioso ed elegante. Ma ciò che si sonochiesti tutti è perché siaaldi Donaldanche nei momenti più difficili. L’esperta Mary Jordan, autrice della biografia The Art of Her Deal: The untold story of, ha rivelato in un’intervista a People qualestato il fine della sua perseveranza in un matrimonio che appariva “finito” agli occhi del mondo., ilper cui è ...

Advertising

zazoomblog : Melania Trump il motivo per cui sarebbe sempre rimasta al fianco del marito - #Melania #Trump #motivo #sarebbe - fabiotempoMi : RT @amArizona13: La giornalista, di sicuro cessa, del tg5 per giustificare il look orripilante della vecchia moglie di Bidè, attacca Melani… - Pippus3 : RT @amArizona13: La giornalista, di sicuro cessa, del tg5 per giustificare il look orripilante della vecchia moglie di Bidè, attacca Melani… - GiorgioCarbon12 : RT @amArizona13: La giornalista, di sicuro cessa, del tg5 per giustificare il look orripilante della vecchia moglie di Bidè, attacca Melani… - Hanan1868 : Ma anche a Melania Trump si bucano i calzini, si sbeccano le unghie e le rimane il prezzemolo sui denti? -