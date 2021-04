Massimo Cuttitta | addio al capitano dell’Italrugby morto per Covid

(Di domenica 11 aprile 2021) È, uno dei più forti giocatori italiani di rugby. A lungo pilone della Nazionale, èper via del virus., la sua morte sconvolge il mondo dello sport ed in particolare del rugby. Il campione che tanto ha dato alla palla ovale del nostro Paese si è spento a 54 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

è morto, il mondo del rugby italiano piange uno dei simboli della Nazionale che si guadagnò accesso nel 2000 al Sei Nazioni, e contribuì all'impresa nelle storica vittoria contro la ...Il rugby italiano piange uno dei protagonisti degli anni '90 della Nazionale. È morto a 54 anni ad Albano Lazialedopo le complicazioni legate al Covid - 19 . Lo ha reso noto la Federazione di Rugby. Da pilone, è stato uno degli uomini - simbolo della Nazionale del ct Georges Coste che fece ...È morto Massimo Cuttitta, uno dei più forti giocatori italiani di rugby. A lungo pilone della Nazionale, è morto per via del virus. Massimo Cuttitta, la sua morte sconvolge il mondo dello sport ed in ...Roma, 11 aprile 2021 - Massimo Cuttitta è morto, il mondo del rugby italiano piange uno dei simboli della Nazionale che si guadagnò accesso nel 2000 al Sei Nazioni, e contribuì all'impresa nelle ...