Mascherine senza protezione acquistate dalla Cina mentre la gente moriva. Domenico Arcuri indagato (Di domenica 11 aprile 2021) L’ex Commissario Straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri è finito sotto inchiesta per un episodio risalente al primo lockdown. Ecco cosa succede. Una partita di Mascherine provenienti dalla Cina, molte delle quali prive della certificazione di sicurezza: è questo l’episodio sospetto che ha visto Domenico Arcuri indagato per peculato secondo le autorità che stanno vagliando quanto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 11 aprile 2021) L’ex Commissario Straordinario per l’emergenza Covidè finito sotto inchiesta per un episodio risalente al primo lockdown. Ecco cosa succede. Una partita diprovenienti, molte delle quali prive della certificazione di sicurezza: è questo l’episodio sospetto che ha vistoper peculato secondo le autorità che stanno vagliando quanto L'articolo proviene da Leggilo.org.

