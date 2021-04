Mascherine, anche Arcuri indagato per peculato: l’accusa (Di domenica 11 aprile 2021) Prosegue l’indagine sulle forniture di Mascherine cinesi. Tra gli indagati c’è anche l’ex commissario Domenico Arcuri Forniture di Mascherine cinesi senza certificazione: la Procura della Repubblica di Roma ha aperto qualche settimane fa un fascicolo a riguardo, e l’inchiesta ha già portato ad un arresto e a quattro misure interdittive. Stando a quanto anticipato da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Prosegue l’indagine sulle forniture dicinesi. Tra gli indagati c’èl’ex commissario DomenicoForniture dicinesi senza certificazione: la Procura della Repubblica di Roma ha aperto qualche settimane fa un fascicolo a riguardo, e l’inchiesta ha già portato ad un arresto e a quattro misure interdittive. Stando a quanto anticipato da L'articolo proviene da Inews.it.

