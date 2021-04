Maltempo: domani a Milano allerta per pioggia e vento forte (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - domani allerta a Milano per pioggia e venti forti. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un avviso di criticità gialla (moderata) per rischio piogge e vento forte per tutta la giornata di domani. Verrà attivato il Centro Operativo Comunale, a partire dalla mezzanotte di oggi, per il monitoraggio e l'eventuale attivazione delle misure necessarie. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. (Adnkronos) -pere venti forti. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un avviso di criticità gialla (moderata) per rischio piogge eper tutta la giornata di. Verrà attivato il Centro Operativo Comunale, a partire dalla mezzanotte di oggi, per il monitoraggio e l'eventuale attivazione delle misure necessarie.

