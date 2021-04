Maltempo | allerta arancione sulla Liguria di Levante | gialla in 9 Regioni

(Di domenica 11 aprile 2021) commenta Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, per lunedì 12 aprile, un'per rischio idrogeologico...

... in una sintesi nazionale, nel Bollettino Nazionale di criticità e diconsultabile sul sito ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. La tipologia di ...gialla, invece, su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia - Romagna e Liguria, sugli interi territori di Toscana, Umbria e Lazio.La perturbazione di origine nord-atlantica determinerà un'accentuazione dell'instabilità su gran parte delle regioni settentrionali italiane e su parte di quelle centrali. Le aree più a rischio ...Allerta meteo arancione per piogge diffuse e temporali da Portofino al confine con la Toscana. La perturbazione interessa, quindi, buona parte del centro e del levante della regione dalla mezzanotte a ...