Malerba | pubblicato il video de Il mio riflesso | ecco il significato del testo VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di domenica 11 aprile 2021) Pubblicata la clip della nuova star dei social, che durante il lockdown ha conquistato 3 milioni di follower. Il brano è dedicato al fratello In arrivo su YouTube ilufficiale del nuovo singolo della cantante Giorgia, aka. Diretto dai registi Roberto Celestri ed Emanuele Zupi, in Il miocanta all’interno di un teatro completamente deserto e lì ad applaudirla e sostenerla c’è il fratello Tommaso. Il miosegue l’uscita del singolo No Good – una collaborazione con il rapper multiplatino Mambolosco – e di Loca in te, prodotto da Andry The Hitmaker (Gue Pequeno, Sfera Ebbasta, Dark Polo Gang, Elettra Lamborghini). Giorgia, oltre ad essere una cantante, è anche una superstar di TikTok. Un successo ...